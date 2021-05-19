دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الجيش الإسرائيلي الأنباء التي تحدثت عن توجيه سرايا القدس قصفا بدفعة "ثقيلة" من الصورايخ على مدينة تل أبيب في العمق الإسرائيلي.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية خبرا جاء فيه: "سرايا القدس: قصفنا تل أبيب بدفعة صاروخية كثيفة".

وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر موقع تويتر على الخبر قائلا: "عندما يصل الكذب الى هذا الحد يعني أن المنظمة الارهابية تعيش مأزقًا حقيقيًا نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها"، حسب قوله.

وتابع أدرعي قائلا في التغريدة نفسها: "ولكن العجب أن تتفاعل الجزيرة مع هذه الأكاذيب وهي تعرف الحقيقة"، على حد تعبيره.

عندما يصل الكذب الى هذا الحد يعني أن المنظمة الارهابية تعيش مأزقًا حقيقيًا نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها ولكن العجب أن تتفاعل الجزيرة مع هذه الأكاذيب وهي تعرف الحقيقة #حماس_والجهاد_تحت_القصف #خطيئة_حماس https://t.co/0f2XEhBpAV

وكان قد أشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت ناشطا في حماس أثناء إطلاقه صواريخ باتجاه إسرائيل، ونشر فيديو العملية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

قبل قليل أغارت طائرة عسكرية وقضت على ناشط إرهابي من حماس خلال قيامه باطلاق صواريخ نحو اسرائيل من شرق غزة بالاضافة الى موقع لاطلاق صواريخ من خانيونس #حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس https://t.co/yWFlcbu8pg

ولا تزال تستعر المعارك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ أكثر من أسبوع وذلك في صدام مسلح أشعلت فتيله أحداث شهدتها مدينة القدس قبل أسبوعين.