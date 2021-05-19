دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت كل من مصر والأردن وفرنسا، الثلاثاء، تنسيق الجهود فيما بينها لوقف الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه.

جاء ذلك في اجتماع عن بعد عقد بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأكد الملك عبدالله وفقا لما نقلته الوكالة الأردنية على "ضرورة حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، وإنهاء العدوان على غزة"، مشددا على أنه "لا بد من وضع حد للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة التي قادت إلى التصعيد وتفاقم الأوضاع".

وعبر كل من السيسي وماكرون عن دعم بلديهما لجهود الأردن في هذا الشأن ووافقا على الاستشارة والتنسيق بين الدول الثلاث ومع المجتمع الدولي كذلك لنزع فتيل الأزمة وإعادة الهدوء.