دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الناشط السياسي السعودي سلمان الأنصاري، عن الجزء الذي قال إنه "حُذف" من الحوار الذي تسبب بما يشبه الأزمة الدبلوماسية بسبب تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبي، فيه، مشيرا إلى أن الثاني تهجم باللفظ والتهديد على المذيعة و"تجهم" عند ترحم الأنصاري على رئيس الحكومة اللبنانية السابق، رفيق الحريري.

وقال الأنصاري في حوار مع قناة "MBC" السعودية إن الوزير اللبناني استخدم نفوذه لمنع القناة من بث الحلقة المسجلة كاملة كما أن الخارجية اللبنانية تواصلت مع نظيرتها الأمريكية في هذا الشأن، حسب معلومات وصلت للناشط السعودي على حد قوله.

وعن الجزء المحذوف من المقابلة، كشف الأنصاري أن وهبي تهجم شخصيا بـ"اللفظ والتهديد والصوت العالي" على المذيعة اللبنانية التي كانت تدير الحوار، ليال الاختيار، التي ذكر إنها أعطته ثلاثة أضعاف الوقت الذي أخذته شخصيا، وأضاف موجها حديثه للوزير بالقول: "يا عيب الشوم".

وتابع الناشط السعودي قائلا: "هناك أيضا جزئية مهمة بخصوص ترحمي على الشهيد رفيق الحريري وذكري للأمور العظيمة التي أحدثها كان رجل دولة حقيقي وكيف كان الوزير متجهما من ذلك وأسقط إسقاطات عجيبة إلى درجة شككتني أنه كان بحالة عقلية واعية"، وتحفظ عن ذكر أمرين مشيرا إلى أنه سيكشف عنهما في الوقت المناسب.

وكان قد أثار وهبي ردود فعل رسمية غاضبة من دول خليجية عدة على رأسها السعودية، بعد تصريحاته خلال المقابلة التي اعتبربت "مسيئة" لدول مجل التعاون الخليجي عامة والسعودية خصوصا.