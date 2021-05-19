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بعد قصف متبادل.. اليونيفيل: وقف إطلاق النار بين جنوب لبنان وإسرائيل

الشرق الأوسط
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بعد قصف متبادل.. اليونيفيل: وقف إطلاق النار بين جنوب لبنان وإسرائيل
Credit: JALAA MAREY / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قوات اليونيفيل وقف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وجنوب لبنان، الأربعاء، وذلك بعد توتر لم يدم طويلا.

وقالت قوات اليونيفيل إن 4 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي ليرد الجيش الإسرائيلي برشقات مدفعية.

وأكد اليونيفيل في بيان له أن "إطلاق النار توقف"، وأضاف: "قوات حفظ السلام الخاصة بنا تقيم الوضع على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية".

وتابعت القوات التابعة للأمم المتحدة في بيانها: "رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة الجنرال ديل كول، يجري اتصالات مباشرة مع الأطراف ويحثهم على ضبط النفس في هذا الوقت الدقيق".

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