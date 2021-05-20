الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يظهر استهداف راجمات صواريخ تابعة لحماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، صباح الخميس، مقطع فيديو يظهر استهداف راجمات صواريخ ومواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات حربية غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في اطار الحملة الواسعة ضد مترو الأنفاق التابع لحماس في أرجاء قطاع غزة موجهة ضربة قوية وملموسة في هذا المجال. كما استهدفت أهداف إرهابية أخرى طالت مواقع انتاج أسلحة وعدة مواقع اطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض https://t.co/6nr9h0Pf8F

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق: "هكذا أغار سلاح الجو على مدار اليوم الأخير على عدة راجمات صاروخية متعددة كانت موجهة نحو إسرائيل بالإضافة الى مجمعات عسكرية في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس. حماس تتلقى صفعة بعد صفعة".

وفي تغريدة منفصلة، الأربعاء، نشر أدرعي مقطع فيديو لعملية استهداف موقع بتعليق قال فيه: "هكذا قضى جيش الدفاع والشاباك على ثلاثة نشطاء من حماس في شقة اختبأوا داخلها والتي تم استخدامها من قبل منظومة السايبر التابعة لحماس".

#فيديو هكذا قضى جيش الدفاع والشاباك على ثلاثة نشطاء من حماس في شقة اختبأوا داخلها والتي تم استخدامها من قبل منظومة السايبر التابعة لحماس https://t.co/RzfCYrXxgl

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أكد الأربعاء على أن الجيش الإسرائيلي تمكن خلال الأيام الماضية منذ بدء عمليات "حارس الأسوار" من تصفية مسؤولين كبار في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في باطن الأرض وفوقها على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها غانتس خلال جولة في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أضاف وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: "لا مأمن لاي إرهابي"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستواصل التصرف بمسؤولية امنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل المدى يتيح المجال امام تغيير الوضع في المنطقة ويعزز الجهات المعتدلة".