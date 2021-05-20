أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بدأ صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ينفد على نحو متزايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مكالمة هاتفية فظة، الأربعاء، حدد فيها موعدًا نهائيًا لتهدئة العنف، وأوضح أنه يتوقع وقف إطلاق النار قريبًا.

كانت المكالمة أكثر "مباشرة وصراحة" من أي من الاتصالات السابقة منذ أن تولى بايدن منصبه، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. وأضاف المسؤول أن بايدن، الذي تعامل مع نتنياهو منذ عقود، لم يتراجع.

وقالت مصادر متعددة لشبكة CNN إن بايدن أراد أن يأخذ نتنياهو تحذيره الصارم على محمل الجد، بالنظر إلى أنه انتظر أيامًا بهدوء لإيصال رسالته. كان جزء من حسابات بايدن فيما يتعلق بالبقاء هادئًا علنًا هو القلق من أن يتجاهل نتنياهو دعواته العامة لوقف التصعيد - وهو السيناريو الذي يبدو أنه بدأ الآن.

وقال شخص آخر أطلع على الأمر أن بايدن المحبط بشكل متزايد تبنى لهجة مباشرة وحازمة في المكالمة. ردًا على ذلك، لم يعرض نتنياهو على بايدن أي تعهد محدد بخفض العنف. كان بايدن حذرًا من ممارسة الضغط علنًا على نتنياهو، مُعتقدًا أن هذا التكتيك سيؤدي إلى نتائج عكسية. لكن تصريحات نتنياهو خلال اليوم الماضي بأنه يخطط لمواصلة العملية أرهقت صبر بايدن، وفقا لمسؤولين.

داخليًا، يأمل المسؤولون الأمريكيون أن يكون نتنياهو استراتيجيًا سياسيًا ويخطط لإنهاء العملية قريبًا. وقال مسؤول كبير: "هناك خلافات بشأن التوقيت" لكنهم يعملون على حلها.

وأوضح بايدن لنتنياهو بشأن الدعوة أن الضغط الدولي سيزداد إذا استمرت الحملة العسكرية. وقد أبلغ نتنياهو بالسياسات الجديدة المحيطة بإسرائيل من الديمقراطيين الأمريكيين. لكن لم يُترك مع أي تأكيدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيتم الاستجابة لتوسلاته.

يشكل الصراع اختبارًا مبكرًا لعلاقتهما، وهو ما لم يعطه بايدن الأولوية عند توليه منصبه.

وكشفت أعمال العنف خلال الأيام القليلة الماضية عن ديناميكية سريعة التحول في الحزب الديمقراطي، حيث يشعر الأعضاء التقدميون بحرية انتقاد إسرائيل علانية وحتى أولئك الذين دعموا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دعوا إلى وقف إطلاق النار.