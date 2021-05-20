فيديو

منظمة أطباء بلا حدود تطالب إسرائيل بإعادة فتح معابر غزة على الفور لتقديم المساعدات

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
نتنياهو يتعهد بمواصلة العمليات في غزة رغم الضغوط الأمريكية لإنهاء العنف

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن موظفيها مُنعوا مرة أخرى من السماح لهم بالعبور من إسرائيل إلى غزة.

وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إيلي سوك، إنه بعد عشرة أيام من النزاع "تتزايد الاحتياجات الإنسانية، مع إصابة أكثر من 1400 شخص وتشريد عشرات الآلاف".

وأضاف سوك، في بيان، أن النظام الصحي في غزة "نفد من المواد الأساسية لعلاج الجرحى مثل أكياس الدم".

وتابع البيان: "ما زلنا لا نعرف متى سيتمكن فريقنا من العبور إلى غزة للانضمام إلى زملائنا الموجودين هناك بالفعل. يجب إعادة فتح نقاط العبور على الفور ويجب تسهيل الممر الآمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات لتفادي وقوع كارثة أكبر".

وأوقفت إسرائيل دخول الشحنات إلى غزة بعد تعرض معبر إيريز لهجوم بقذائف المورتر يوم الثلاثاء. وأعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليته عن تلك الهجمات.

قد يهمك أيضاً

"صبره بدأ ينفد".. مصادر توضح لـCNN تفاصيل مكالمة ""فظة" بين بايدن ونتنياهو

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.