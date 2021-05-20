مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN إن وقف إطلاق النار "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة".

وأشار قيادي في حماس إلى أن هناك "أجواءً إيجابية" حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين" الذين اقترحوا حلولا مختلفة.

وأضاف المسؤول أن المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة: إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل.

في وقت سابق يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حتى "يتحقق هدفها".

وقال موسى أبو مرزوق، رئيس حركة حماس في الخارج، في وقت متأخر الأربعاء، "إن الاحتلال هو الذي يستجدي وقف إطلاق النار".