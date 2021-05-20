إسرائيل تشهد أطول فترة هدوء وعدم إطلاق صواريخ من غزة منذ بداية النزاع

مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

القدس (CNN)—تشهد إسرائيل، الخميس، أطول فترة هدوء وعدم إطلاق صواريخ من قطاع غزة منذ بداية الصراع قبل 10 أيام، في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدولية للوساطة وحل النزاع.

الجيش الإسرائيلي لم يبلغ عن أي إطلاق للصواريخ من قطاع غزة منذ الساعة الواحدة فجر الخميس وحتى الساعة الـ9:30 صباحا عندما انطلقت صفارات الإنذار بعدها بوقت قليل وورود بلاغات عن سقوط صواريخ على مناطق مفتوحة جنوب إسرائيل دون تسجيل وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة حتى الساعة الـ7 مساء الأربعاء بلغ 4070 صاروخا سقط منها نحو 610 صواريخ داخل حدود القطاع.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي قال فيه مسؤولون بحركة حماس لشبكة CNN مساء الأربعاء، إن وقف إطلاق النار "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة"، مشيرا إلى أن هناك "أجواءً إيجابية" حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين" الذين اقترحوا حلولا مختلفة.

وأضاف المسؤول أن المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة: إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".