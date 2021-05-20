الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 230 والجرحى نحو 1710 أشخاص

غزة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة والتي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقتل 3 أشخاص الليلة الماضية لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 230 شخصا منذ بداية الصراع.

وبينت الوزارة أن من بين القتلى 65 طفلا، في حين ارتفع عدد الجرحى ليبلغ نحو 1710 أشخاص.

على الصعيد الآخر أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة بعد استهداف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حافلة جنود فارغة ومتوقفة بواسطة صاروخ مضاد للدبابات أطلق من شمال قطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أكد على أن الجيش الإسرائيلي تمكن خلال الأيام الماضية منذ بدء عمليات "حارس الأسوار" من تصفية مسؤولين كبار في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في باطن الأرض وفوقها على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها غانتس خلال جولة في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أضاف وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: "لا مأمن لاي إرهابي"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستواصل التصرف بمسؤولية امنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل المدى يتيح المجال امام تغيير الوضع في المنطقة ويعزز الجهات المعتدلة".