مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتتاحية في اجتماع الجمعية العامة بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط إنه "يجب أن يكون لدينا وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، إن "القتال يجب أن يتوقف على الفور".

واستعرض القتلى من الجانبين وكذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية الحيوية.

ويضيف: "إذا كان هناك جحيم على الأرض، فهو حياة أطفال غزة اليوم".

ويعتزم غوتيريش أيضًا إطلاق نداء إنساني كامل لتمويل سكان غزة، وفي الوقت نفسه يعمل على تحرير أموال الطوارئ.

وأضاف غوتيريش أن "وصول السلع الإنسانية أمر بالغ الأهمية. إن هجمات الجماعات المسلحة على المناطق المحيطة بنقاط العبور غير مقبولة".

وأكد غوتيريش أنه "حتى الحروب لها قواعد"، مٌشددًا على أنه "أولا وقبل كل شيء، يجب حماية المدنيين".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "تنشيط عملية السلام هو الطريق الوحيد لحل عادل ودائم".