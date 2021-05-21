انطلاق تمرين "زايد 3" العسكري بين الإمارات ومصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت فعاليات التمرين العسكري المشترك "زايد 3"، بمشاركة وحدات من القوات البرية المصرية والإماراتية، حيث يستمر حتى 30 مايو/ أيار الحالي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة إن التمرين "في إطار البرامج العسكرية المجدولة بين البلدين"؛ لتبادل الخبرات العسكرية والقتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية.

وأشارت "وام" إلى أن تنفيذ التمرين المشترك يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم.

وأضافت "وام" أن قدرة جميع المؤسسات الإماراتية على التعامل والتعافي والعودة التدريجية لممارسة الحياة بشكل طبيعي مكنت القوات المسلحة الإماراتية من تنظيم هذا التمرين.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري، العميد تامر الرفاعي، صورًا للحظة وصول القوات المصرية إلى الإمارات.