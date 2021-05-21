شاهد.. احتفالات في شوارع غزة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، مشاورات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري تلقى اتصالاً من أشكنازي "الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني".

وحسب البيان، أكد أشكنازي حرص إسرائيل "على الحفاظ على الهدوء". كما بحث الوزيران "الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة".

وأكد شكري وأشكنازي أهمية التنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

ولعبت مصر دورًا حاسمًا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد 11 يومًا من القتال. وتلقت القاهرة إشادة دولية، لا سيما من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدورها في التهدئة.