دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهدت معظم المحافظات الأردنية، الجمعة، انقطاعا مفاجئا بالتيار الكهربائي، قالت الحكومة إنه ناجم عن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر.

الحكومة: انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر تسبب بانقطاع التيار في معظم المحافظات #عاجل #هنا_المملكة

جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة المملكة الحكومية في الأردن، حيث ذكرت أن الحكومة "تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا، وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات المقبلة، وبشكل تدريجي".

ونقلت المملكة عن مصدر في شركة الكهرباء الوطنية قوله إن "العمل جار على إعادة التيار الكهرباء بشكل تدريجي؛ لعدم إمكانية إرجاعه دفعة واحدة"، لافتا إلى أن "سبب الانقطاع هو نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابع لشركة الكهرباء الوطنية؛ مما استدعت الحاجة لفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في المملكة".

وأكد مدير شركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله تحدث في حديث تصريحات للقناة أن "انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمّان والبلقاء؛ جراء خلل من المزود الرئيسي، وليس من الشركة الأردنية".