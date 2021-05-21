هل يصمد وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل؟

الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل وشيكة لكن أسباب حرب قادمة ما زالت موجودة

ناصر جودة عن وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لـCNN: يجب معالجة الأسباب الجذرية وإنهاء الاحتلال

شاهد.. احتفالات في شوارع غزة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إدانة المملكة ما وصفه بـ"الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

"واس" قالت إن تصريحات الملك سلمان بن عبدالعزيز جاءت خلال اتصاله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجمعة.

وقال العاهل السعودي إن بلاده ستواصل جهودها "لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

في سياق متصل، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، مٌعربة عن تثمينها جهود مصر والأطراف الدولية في التوصل إلى الاتفاق.

وأكدت الخارجية السعودية تطلعها إلى تواصل الجهود لحين "تحقيق التسوية للقضية الفلسطينية".