الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل وشيكة لكن أسباب حرب قادمة ما زالت موجودة

شاهد.. احتفالات في شوارع غزة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ

مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دوره "المهم" في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال نتنياهو، في حسابه الناطق باللغة العربية، الجمعة: "شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدمًا".

وبرعاية مصرية، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثانية من صباح الجمعة، بعد 11 يومًا من تبادل القصف الصاروخي.

وقتلت الضربات الإسرائيلية 243 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلا و39 سيدة، إضافة إلى 1910 إصابة بجروح مختلفة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

في حين قٌتل 10 إسرائيليين على الأقل بصواريخ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب الجيش الإسرائيلي.