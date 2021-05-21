دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت السلطات السعودية القبض على شخص، قالت إنه حاول الصعود على منبر الحرم المكي، الجمعة.

ونقت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قوله إن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم.

وأضاف المتحدث أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشخص المُلقى القبض عليه.

يأتي هذا في وقت جرى تناقل مقطع فيديو منسوب للواقعة، لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحته، مع رواية غير مؤكدة تقول إنه للحظة محاولة الاعتداء على إمام الحرم المكي.

وأظهر الفيديو أفرادًا من قوات الأمن السعودي يهرولون تجاه أحد الأشخاص لدى محاولته الصعود على المنبر.