فيديو

أمير سعودي يعيد نشر مقابلة لنائب أمريكية على CNN العام 2019 عن مقاطعة إسرائيل ويرد

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
رشيدة طليب مع الزميل جاك تابر في المقابلة على CNN العام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، جزءا من مقابلة للنائب الامريكية، رشيدة طليب والتي وضحت فيها سبب دعمها لحراك المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الذي يعرف اختصارا بـ"BDS" وتستهدف إسرائيل.

وقال الأمير في تعليق على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بتويتر: "عضوة الكونجرس الأمريكي ’فلسطينية الأصل‘ رشيدة طالب التي قالت بأنها ستكون أول من يوقع على قانون المقاطعة الاقتصادية للسعودية. نود تذكيرها بأن تركز هجومها على اسرائيل وليس السعودية التي دعمت وتدعم القضية الفلسطينية أكثر من ما قدمته هي لقضية موطنها الام".

المقابلة أجرتها طليب مع الزميل جاك تابر لـCNN في 2019 حيث سألها عن سبب دعمها لهذا الحراك الذي يستهدف فقط إسرائيل، ولماذا لا تتم الدعوة لعقوبات ضد دول أخرى مثل مصر أو باكستان أو السعودية، حيث قالت طالب: "اعتقد انه إذا كان هناك حراك للمقاطعة حول المملكة العربية السعودية سأكون أول من يشارك فيه.."

وتابعت طليب حينها قائلة: "أستطيع أن أقول لك بأن هناك في حرم الجامعات هناك يهود ومسلمين وهندوس ومن مختلف الخلفيات الذين يدفعون ضد السياسات العنصرية لإسرائيل لأنهم يرون أن انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز الأطفال وفي الحقيقة فإن جدتي التي تعيش الآن في الضفة الغربية لا تتمتع بالمساواة ولا تتمتع بحرية السفر وهي تحت الاحتلال.."

قد يهمك أيضاً

CNN تلتقي جدة عضوة الكونغرس رشيدة طليب قبل إعلان إلغاء زيارتها للضفة الغربية

شاهد أيضاً
رشيدة طليب تبكي في مؤتمر خلال حديثها عن معاناة الفلسطينيين
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.