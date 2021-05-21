دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، جزءا من مقابلة للنائب الامريكية، رشيدة طليب والتي وضحت فيها سبب دعمها لحراك المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الذي يعرف اختصارا بـ"BDS" وتستهدف إسرائيل.

عضوة الكونجرس الأمريكي "فلسطينية الأصل" رشيدة طالب التي قالت بأنها ستكون أول من يوقع على قانون المقاطعة الاقتصادية للسعودية.نود تذكيرها بأن تركز هجومها على #اسرائيل وليس #السعودية التي دعمت وتدعم القضية الفلسطينية أكثر من ما قدمته هي لقضية موطنها الام. https://t.co/AXglZUtp9t

وقال الأمير في تعليق على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بتويتر: "عضوة الكونجرس الأمريكي ’فلسطينية الأصل‘ رشيدة طالب التي قالت بأنها ستكون أول من يوقع على قانون المقاطعة الاقتصادية للسعودية. نود تذكيرها بأن تركز هجومها على اسرائيل وليس السعودية التي دعمت وتدعم القضية الفلسطينية أكثر من ما قدمته هي لقضية موطنها الام".

المقابلة أجرتها طليب مع الزميل جاك تابر لـCNN في 2019 حيث سألها عن سبب دعمها لهذا الحراك الذي يستهدف فقط إسرائيل، ولماذا لا تتم الدعوة لعقوبات ضد دول أخرى مثل مصر أو باكستان أو السعودية، حيث قالت طالب: "اعتقد انه إذا كان هناك حراك للمقاطعة حول المملكة العربية السعودية سأكون أول من يشارك فيه.."

وتابعت طليب حينها قائلة: "أستطيع أن أقول لك بأن هناك في حرم الجامعات هناك يهود ومسلمين وهندوس ومن مختلف الخلفيات الذين يدفعون ضد السياسات العنصرية لإسرائيل لأنهم يرون أن انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز الأطفال وفي الحقيقة فإن جدتي التي تعيش الآن في الضفة الغربية لا تتمتع بالمساواة ولا تتمتع بحرية السفر وهي تحت الاحتلال.."