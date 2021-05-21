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نائب الرئيس الأمريكي تبحث مع الملك عبدالله جهود وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعم الأردن

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على دعم الولايات المتحدة للأردن، وذلك في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الخميس.

وقالت هاريس في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لإعادة تأكيد دعمنا والتزامنا بمواصلة التعاون الوثيق. أطلعته على جهودنا الدبلوماسية المكثفة لدعم مسار وقف إطلاق النار في غزة. ستواصل الولايات المتحدة والأردن العمل على تهدئة التوترات".

من جهته غرّد الملك عبدالله الثاني على صفحته الرسمية بتويتر، لافتا إلى أنه أشار خلال المكالمة الهاتفية إلى "ضرورة إنهاء التصعيد في غزة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس، وخاصة في الحرم الشريف، وتحقيق السلام العادل. نتطلع إلى تعزيز شراكتنا وضمان الاستقرار الإقليمي".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق، في حين تعتزم مصر إرسال "وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق"، بحسب التليفزيون المصري.

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