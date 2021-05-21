مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على دعم الولايات المتحدة للأردن، وذلك في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الخميس.

I spoke with Jordan King Abdullah II to reaffirm our support and express our commitment to continued close cooperation. I briefed him on our intensive diplomatic efforts to support the path to a ceasefire in Gaza. The U.S. and Jordan will continue working to deescalate tensions. https://t.co/IKLiFAaVhl

وقالت هاريس في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لإعادة تأكيد دعمنا والتزامنا بمواصلة التعاون الوثيق. أطلعته على جهودنا الدبلوماسية المكثفة لدعم مسار وقف إطلاق النار في غزة. ستواصل الولايات المتحدة والأردن العمل على تهدئة التوترات".

Good conversation with my friend US VP Kamala Harris. I raised need to end escalation in Gaza, preserve historical, legal status quo in Jerusalem, especially at Al Haram Al Sharif, and achieve just peace. Looking forward to advancing our partnership, ensuring regional stability

من جهته غرّد الملك عبدالله الثاني على صفحته الرسمية بتويتر، لافتا إلى أنه أشار خلال المكالمة الهاتفية إلى "ضرورة إنهاء التصعيد في غزة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس، وخاصة في الحرم الشريف، وتحقيق السلام العادل. نتطلع إلى تعزيز شراكتنا وضمان الاستقرار الإقليمي".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق، في حين تعتزم مصر إرسال "وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق"، بحسب التليفزيون المصري.