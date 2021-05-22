"لماذا فعلوا هذا بي؟".. طفلة فلسطينية تسأل بعد إصابة قد تمنعها من المشي مجددًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن الفلسطينيين أجبروا إسرائيل على "اختيار الهزيمة" مع وقف إطلاق النار بعد 11 يومًا من اندلاع العنف بين الجانبين.

وأضاف خامنئي، في رسالة "بمناسبة الانتصار" نشرها موقعه الإلكتروني وأوردتها وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، أن "اختبار هذه الأيام جعل الشعب الفلسطيني شامخًا، وقد وعى العدو الوحشي والمتنمر جيدا بأنه عاجز أمام الانتفاضة الفلسطينية الموحدة. اختبار التعاون بين القدس والضفة الغربية مع غزة وأراضي 48 والمخيمات رسم طريق المستقبل للفلسطينيين".

وقال خامنئي إن إسرائيل ارتكتبت "ممارسات مخزية وجنونية" أثارت الرأي العام في العالم ضدها"، وأن "استمرار الجرائم وطلب وقف إطلاق النار كان كلاهما هزيمة له (إسرائيل)، وقد اختار الهزيمة مضطرًا".

وفي وقت سابق الجمعة، شكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إيران "التي قدمت المال والسلاح للمقاومة الباسلة". وقال: "لا يسعني إلا أن أشكر أولئك الذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة، جمهورية إيران الإسلامية، التي لم تتراجع عن دعم هذه المقاومة بالمال والسلاح والتكنولوجيا".

واعتبر خامنئي أن "استعداد الشباب الفلسطيني، واستعراض قوة الفصائل الجهادية القيمة، وتعزيز القدرات بصورة مستمرة، ستجعل فلسطين أقوى يومًا بعد يوم".

وقال خامنئي إن "تجربة" رفض إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس "ينبغي أن تكون حاضرة دومًا في نضال الشعب الفلسطيني".

ودعا خامنئي "الدول الإسلامية" إلى "دعم الشعب الفلسطيني، سواء على صعيد تعزيز القدرة العسكرية أو تقديم الدعم المالي المطلوب اليوم أكثر مما مضى، أو على صعيد إعادة إعمار البنية التحتية وما خلفه العدوان من دمار في غزة".

في حين اعتبر أن تداعيات الضربات على قطاع غزة خلال الأيام الماضية "يجب ألا تمر دون عقاب"، داعيًا إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيًا من قبل المحاكم.