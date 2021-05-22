لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نُشرت صورة تُظهر الشيخة لطيفة "المفقودة"، ابنة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، على حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا كانت الصورة حقيقية، فسوف تكون المرة الاولى التي شُوهدت فيها الشيخة لطيفة علنًا منذ أن ادعت في رسائل فيديو حصلت عليها "BBC" وشاركتها مع "CNN"، أنها محتجزة من قبل والدها في الإمارات العربية المتحدة. وقد نفى والدها الشيخ محمد بن راشد هذه المزاعم.

الصورة، التي تم تحميلها على انستغرام قبل يومين، يبدو أنها التقطت في "مول الإمارات" بدبي. وقد تم نشر الصورة على حساب سيونيد تايلور العضو السابق في البحرية الملكية البريطانية، التي تمكنت رادها ستيرلينغ، مُؤسسة مجموعة "معتقل في دبي"، من تحديد هوية السيدة.

وفي البداية نشر حساب باسم "ليندا" الصورة، التي كان متاحًا لأي شخص مطالعتها، قبل تحول الحساب من عام إلى خاص.

وقالت رادها ستيرلينغ أإ الصورة يظهر فيها الشيخة لطيفة ومدربة للقفز بالمظلات، إضافة إلى سيونيد تايلور.

وأضافت ستيرلينغ: "نسعى للحصول على توضيح من دبي ونأمل أن تكون لطيفة بخير. إذا افترضنا أن الصورة أصلية، فهذا يشير إلى أن الإمارات تنوي ربما السماح للطيفة بالعودة إلى الحياة العامة كما ورد في بيانهم الأخير".

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة الصورة.

في حين يبدو أن الصورة تم التقاطها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وذلك لظهور كمامات على الطاولة التي جمعت الشيخة لطيفة مع السيدتين.

ورُغم أن الصورة بدت معكوسة، إلا أن إعلان دعائي لفيلم "Demon Slayer - Mugen Train" كان يظهر في خلفية الصورة. وطُرح الفيلم في الإمارات في 13 مايو/أيار الجاري.

وطالب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان حكومة الإمارات بتقديم "معلومات ذات مغزى" فيما يتعلق بظروف الشيخة لطيفة.