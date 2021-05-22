دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو جدلا في السعودية، بعد أن أظهر 3 مراهقين وهم يعتدون بالضرب على آخر في إحدى الصالات الرياضية في العاصمة الرياض.

وأحدث الفيديو، الذي لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحته وجرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية، ضجة في المملكة، وسط حالة من الصدمة ومطالب بمعاقبة المعتدين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن مركز الرصد النيابي رصد تداول فيديو يثبت قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمدًا على شخص داخل مسبح إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض.

وحسب الصحيفة، أمر النائب العام بتحريك دعوى جزائية بحق المتورطين في الواقعة، مع إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة، إضافة إلى الشخص مُصور الفيديو وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.