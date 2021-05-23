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نشر الأحد ، 23 مايو / أيار 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية، عبداللطيف الشيخ، الأحد، تعميمًا يوضح ضوابط استخدام مكبرات الصوت الخارجية في مساجد المملكة.

حسب التعميم الجديد، سيتم قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، ولن يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.

واستند وزير الشؤون الإسلامية إلى أدلة شرعية تتضمن أحاديث للنبي محمد.

وقال التعميم، المنشورة بنوده عبر حساب وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في تويتر، إن "تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت.

وأضاف التعميم أن رفع صوت مكبرات الصوت خلال قراءة القرآن يعد "من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه".

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى فتاوي لعدد من الرموز الدينية في السعودية، التي رأت عدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة.