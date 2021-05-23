إسماعيل هنية يلتقي أمير قطر ويناقش معه إعادة إعمار غزة

بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والوفد المرافق، الأحد، له وذلك بعد يومين على وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب هنية عن شكره لقطر لمساعيها و"جهودها الدبلوماسية التي أسهمت في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والتوصل الى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

من ناحيته أكد أمير قطر مواصلة الدوحة دعم "الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا للوكالة.

وتطرق الجانبان إلى إعادة إعمار قطاع غزة بعد تدمير بنيته التحتية نتيجة القصف الإسرائيلي على مدار 11 يوما من التصعيد العسكري.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل بمكتبه بالديوان الأميري رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، وأكد سموه مواصلة دعم دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة. #قنا https://t.co/GduwQsV3IB https://t.co/1bw3Xppl7V

وكان قد ظهر هنية في الدوحة في أوج المعركة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أثناء مشاركته بمهرجان يتعلق بالفلسطينيين وإلقائه كلمة بهذه المناسبة كما تم تداول صور له في منطقة سوق واقف في قطر.