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نشر الأحد ، 23 مايو / أيار 2021

هل يصمد وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل؟

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إسرائيل تنشر فيديو تقول إنها لحظة استهداف منزل قيادي في حماس في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار ظهور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في تشييع أحد قتلى الصراع العسكري الأخير، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر السنوار في التشييع، لأول مرة منذ وقف إطلاق النار بين حماس والجهاد الإسلامي من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

واستقبل القيادي في حركة حماس استقبالا حافلا من قبل المشاركين في التشييع والذين ظهروا وهم "يقبلون رأسه" ويصافحونه بحرارة.

القائد #يحيى_السنوار يجول بين أهله في #غزة بعد يومين من وقف النار ويهنئهم بالنصر رغم كل التهديدات باغتياله. https://t.co/A09UQkYi9J

وتداول إعلاميون إسرائيليون ومغردون عبر موقع تويتر صورة قالوا إنها للمتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بدون قناع، وهو يقبل رأس السنوار.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سقط قناع ابو عبيدة https://t.co/FXzsiBzJe0

ويعد السنوار القائد الفعلي على الأرض لحركة حماس، وقد استهدف الجيش الإسرائيلي منزله خلال التصعيد الأخير، لكنه لم يكن موجودا فيه.

يذكر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة، بعد صدام مسلح وقصف متبادل دام 11 يوما بين الجانبين.