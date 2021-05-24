دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعت إيران السعودية إلى تغيير سلوكها في المنطقة وخطابها "الممل" وسياستها "التوسعية" وأكدت أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى الإمارات مدرجة على جدول الأعمال بدون أن يُحدد موعدها بعد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "على السعودية ان تتخذ القرار؛ هل تريد عدم تغيير هذا الاسلوب وكلامها الممل السابق وسلوكها ام انها قررت الابتعاد عن سياساتها التوسعية والمثيرة للحرب كشريك بناء الى جانب سائر الدول في المنطقة"، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "اننا ننتظر اجراءات وتغيير سلوك الرياض، بطبيعة الحال فان سياسات ايران حول الحوار الاقليمي والترتيبات الاقليمية ليست بالامر الجديد وكانت قائمة على الدوام وقد رحبنا بمشاركة السعودية ونعتقد بانها يمكنها ان تكون طرفا بناءً لو ابتعدت عن سياساتها المملة"، حسب قوله.

وبشأن المفاوضات بين الرياض وطهران في بغداد قال خطيب زادة: "مثلما قيل سابقا فان المحادثات قد بدات حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية وكانت هنالك اتصالات وينبغي ان نرى ما سيحدث في المستقبل"، حسب قوله.

وعن زيارة ظريف إلى الإمارات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الزيارة مدرجة في جدول الأعمال وتابع قائلا: " م يتحدد موعدها لغاية الان وستنجز في حال اعداد تمهيداتها ومستلزماتها"، حسب قوله.