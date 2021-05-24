دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يعُرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك على لسان المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، حيث قال بين أن العقوبات "تشمل (10.000) ريال للتجمع العائلي، و(15.000) ريال للتجمع غير العائلي، و(40.000) ريال للتجمعات التي للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها".

المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية يستعرض العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة. #نعود_بحذر #واس_عام https://t.co/2MCxblXYhc

وتابع الشلهوب: "(50.000) ريال لأي تجمع من فئة العمال، مع تطبيق العقوبة على كل شخص يحضر التجمعات المخالفة بـ(5000) ريال، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة".

وأضاف الشلهوب: "وتطبيق عقوبة (10.000) ريال لكل من يدعو لأي تجمع من التجمعات المخالفة أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ".

ولفت المتحدث الأمني إلى أن من "يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بغرامة تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كان المخالف غير سعودي، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه".