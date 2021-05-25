وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان سبل تعزيز "الأجواء الإيجابية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قصر التحرير بالقاهرة، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، إن اللقاء "استهدف مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على بيان العُلا في يناير2021".

وأضاف أنه تم التأكيد على "أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة. كما تم التطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وتابع بالقول إن "المباحثات تناولت أيضاً بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي لا سيما في ضوء رئاسة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي".

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أنه تم صباح الثلاثاء بمقر الوزارة اختتام جولة جديدة من اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلديّن في إطار "بيان العُلا"، حيث واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتين لحين الانتهاء من إنهاء كافة القضايا العالقة تنفيذاً لما تضمنه "بيان العُلا".