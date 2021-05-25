خامنئي ينشر رده على رسالة من إسماعيل هنية وزياد النخالة

بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، رده على رسالة "وصلته" من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

مثل هذا النضال مرضيٌّ عند الله العزيز القدير، ومصداقٌ لقوله: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} ستنتصرون بحول الله وقوّته، وستطهّرون الأرض المقدّسة من لوْث الغاصبين، إن شاء الله. أخوكم السيد علي الخامنئي https://t.co/nusN3xcR3d

جاء ذلك في تغريدة لخامنئي على صفحته بتويتر، قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الأخ المجاهد السيد إسماعيل هنية، أعزّه الله، السلام عليكم، تلقّيت رسالة جنابكم التي قدّمتم فيها شرحاً للجهاد الفلسطيني الأخير وتحليلاً له. إن نضالكم مقاومةٌ ضدّ الظلم والكفر والاستكبار".

وتابع خامنئي برسالته: "مثل هذا النضال مرضيٌّ عند الله العزيز القدير، ومصداقٌ لقوله: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} ستنتصرون بحول الله وقوّته، وستطهّرون الأرض المقدّسة من لوْث الغاصبين، إن شاء الله.. أخوكم السيد علي الخامنئي".

الوعد الإلهي حقٌّ بقوله: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ}، وسوف تشهدون النصر النهائي، إن شاء الله وبحوله وقوّته. أخوكم السيد علي الخامنئي https://t.co/sbNcEIfrDY

وفي تغريدة منفصلة نشر خامنئي رده على رسالة "وصلته" من زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، وقال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الأخ المجاهد السيد زياد النخالة، وفقه الله وأعانه.. السلام عليكم.. تلقيت رسالة جنابكم الأخوية. إن جهادكم العظيم المنتصر، أيها الإخوة الفلسطينيون، أضاء عيون محبيكم في كل أنحاء العالم. قلوبنا حاضرة في ساحة نضالاتكم، ودعاؤنا دائم من أجل دوام واستمرار انتصاراتكم".

وتابع خامنئي: "الوعد الإلهي حقٌّ بقوله: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ}، وسوف تشهدون النصر النهائي، إن شاء الله وبحوله وقوّته.. أخوكم السيد علي الخامنئي".