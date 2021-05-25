وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل بأول زيارة له بمنصبه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، صباح الثلاثاء، إلى إسرائيل وذلك بأول زيارة له منذ توليه منصبه تحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وتأتي زيارة بلينكن إلى إسرائيل كمحطة أولى في جولة بالشرق الأوسط تستمر 3 أيام وتأتي في أعقاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير، حيث سيجري لقاءات في إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن حتى الـ27 من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية في تقرير أن زيارة بلينكن تأتي في "مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت في بيان سابق أن "الوزير بلينكن يقوم بهذه الرحلة بناء على طلب الرئيس بايدن. وسيتوجه أولا إلى القدس، حيث سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين إسرائيليين أخرين. وسيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ومسؤولين كبار أخرين من السلطة الفلسطينية. وسيتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكر. ويختتم الوزير رحلته بالتوقف في عمان لإجراء لقاء مع العاهل الأردني حلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي".