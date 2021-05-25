ابنة صدام حسين تنشر شعرا كتبه والدها عن قطر بالتاريخ والتوقيع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، قصيدة كتبها والدها بخط يده عن قطر العام 2005.

شعر كتبه الرئيس الشهيد صدّام حسين من أسره إلى دولة قطر . #صدام_حسين #قطر #رغد_صدام_حسين https://t.co/meZnPVYkPp

جاء ذلك في تغريدة لرغد ناشرة صورة للورقة التي كتب عليها صدام حسين أبيات الشعر الموجه لقطر والتي حملت توقيعه وانتهت بتاريخ الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول العام 2005، قائلة بتعليق: "شعر كتبه الرئيس الشهيد صدّام حسين من أسره إلى دولة قطر".

وقال صدام حسين في مطلع شعره وفقا لما نشرته رغد: "قطر العروبة والقطر بها عنبر.. من يهبه الله عطاء لا يصغر.. عدت هبوة غربية فاشعلت نارها.. واحتجب عن ديارنا الغيث والمطر.. وجدناها وتحمي المها.. عند أهلاه شرف لا يصغر.."

من رسائل الرئيس صدام حسين من قاعة المحكمة في مرحلة الاحتلال . #صدام_حسين #رغد_صدام_حسين https://t.co/Km1ec1ik5l

وفي تغريدة منفصلة، نشرت رغد نص رسالة كتبها صدام حسين قائلة بتعليق: "من رسائل الرئيس صدام حسين من قاعة المحكمة في مرحلة الاحتلال".