البيت الأبيض والكرملين يكشفان مكان وزمان لقاء جو بايدن بفلاديمير بوتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جينيف السويسرية في يونيو/حزيران المقبل، حسبما أكد البيت الأبيض الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان لها: "سيلتقي الرئيس بايدن الرئيس الروسي في جنيف السويسرية في يونيو/حزيران 2021، وسيناقش الزعيمان عددا كبيرا من القضايا الملحة، في إطار سعينا لاستعادة الثقة والاستقرار في العلاقات الأمريكية-الروسية"، حسب قوله.

من جانبه، قال الكرملين في بيان له: "نتطلع لمناقشة الأوضاع الخاصة بتطورات العلاقات الروسية-الأمريكية، مشاكل الاستقرار الاستراتيجي بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالأجندة الدولية بما في ذلك الاستجابة لجائحة فيروس كورونا وتسوية الصراعات الإقليمية".

وقد أعلنت الرئاسة الروسية أن اللقاء بين الرئيسين سيقام في مدينة جينف في الوقت في 16 يونيو/حزيران كذلك.

يذكر أن هذا سيكون اللقاء الأول بين بوتين وبايدن منذ انتخاب الثاني رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.