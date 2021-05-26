دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدلى الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء صباح الأربعاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقطع الفيديو لافتة إلى ان الأسد وزوجته أدليا بصوتيهما في مدينة دوما بريف دمشق.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقا لما نقلته الوكالة السورية للأنباء أنها "تتابع سير العملية الانتخابية في كل أرجاء سوريا وهي على تواصل مباشر مع اللجان القضائية الفرعية في كل المحافظات للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو إشكالات حتى هذه الساعة".

ولفتت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية إلى أنها "أكدت على اللجان القضائية الفرعية عدم جواز تدخل أي جهة كانت في العملية الانتخابية تحت طائلة المساءلة القانونية مبينة أن لا رقيب على الانتخابات إلا السلطة القضائية وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام /2014/".