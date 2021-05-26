دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت منظمة "العمل على العنف المسلح" (AOAV) تقريراً تعرض فيه نتائج السنة العاشرة على التوالي من مشروع مراقبة العنف (EVMP)، الناجمة عن الأسلحة المتفجرة المستخدمة في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للتقرير، في عام 2020 سجلت 18,747 حالة وفاة وإصابة نتيجة لاستخدام أسلحة متفجرة حول العالم. حيث

شكل المدنيون 11,056 من جميع أعمال العنف والأسلحة المتفجرة وتم تسجيل ضحايا بنسبة 59٪. فخلال عام 2020، سجلت المنظمة انخفاضاً في الوفيات والإصابات جراء أعمال العنف المسلح حول العالم. في المجموع، كان هناك انخفاضاً بنسبة 43 ٪ من حالات الوفاة والإصابة للمدنيين.

من المحتمل بأن عدد الضحايا المسجل تأثر جراء فيروس كورونا، بسبب صعوبة وصول الأخبار أو إعطاء أولوية أقل للصحافة.

ولكن على الرغم من هذا الانخفاض العام، استمر المدنيون في تمثيل غالبية ضحايا استخدام الأسلحة المتفجرة، ليمثلوا 59 ٪ من مجموع الوفيات والإصابات. وذكر التقرير بأن استمرار تعرض المدنيين للخطر بشكل أكبر سببه هو استخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول التي تعد الأكثر خطراً على المدنيين على صعيد العنف المسلح في عام 2020.