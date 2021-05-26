دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الثلاثاء، وسط تفاعل حول الحالة الصحية الذي ظهر بها.

#حسن_نصرالله يبدو مصاب ب #كورونا https://t.co/jB3edCuRbe

وتساءل نشطاء إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم كوفيد 19.

كورونا ؟! #حسن_نصرالله #حزب_الله https://t.co/w1W9CIxlNx

وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، مقدما اعتذاره على ذلك، قائلا في كلمته بما يعرف بـ"عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتلكم أو أخطب"، حسب قوله.

وتطرق نصرالله في كلمته إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير قائلا: "كنت من اللحظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق لم يجري ولكن ما كان ينقصني أن أتحدث معكم مباشرة"، وأن المعادلة التي يجب الوصول لها هي معادلة "القدس مقابل حرب إقليمية"، على حد تعبيره.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات على كلمة نصرالله:

ظهر حسن نصرالله في خطابه الاخير بصورة باهته منهك الجسد وصحته هزيله ويعاني من صعوبة بالتنفس ويعاني من قلة التركيز .. ظهوره تسجيل موقف لاغير والمزايدة بإسم المقاومة الفلسطينية.. https://t.co/ht1VWJuRSH

قرأت خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وهذه اهم ٤ نقاط: ١-حماس بات لديها منظومة دفاعية/هجومية قادرة عالصمود لأشهر ٢-فشل منظومة القبة الحديدية التي طورتها اميركا وتستخدمها اسرائيل وتساوي عشرات المليارات من $$= تسويقها عالميا مصيره ك الميركاڤا بعد معركة وادي الحجير في لبنان

حسن نصر الله يشارك في أي حرب عالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي