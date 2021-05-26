دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الثلاثاء، وسط تفاعل حول الحالة الصحية الذي ظهر بها.
وتساءل نشطاء إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم كوفيد 19.
وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، مقدما اعتذاره على ذلك، قائلا في كلمته بما يعرف بـ"عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتلكم أو أخطب"، حسب قوله.
وتطرق نصرالله في كلمته إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير قائلا: "كنت من اللحظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق لم يجري ولكن ما كان ينقصني أن أتحدث معكم مباشرة"، وأن المعادلة التي يجب الوصول لها هي معادلة "القدس مقابل حرب إقليمية"، على حد تعبيره.
وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات على كلمة نصرالله:
ظهر حسن نصرالله في خطابه الاخير بصورة باهته منهك الجسد وصحته هزيله ويعاني من صعوبة بالتنفس ويعاني من قلة التركيز .. ظهوره تسجيل موقف لاغير والمزايدة بإسم المقاومة الفلسطينية.. https://t.co/ht1VWJuRSH
قرأت خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وهذه اهم ٤ نقاط: ١-حماس بات لديها منظومة دفاعية/هجومية قادرة عالصمود لأشهر ٢-فشل منظومة القبة الحديدية التي طورتها اميركا وتستخدمها اسرائيل وتساوي عشرات المليارات من $$= تسويقها عالميا مصيره ك الميركاڤا بعد معركة وادي الحجير في لبنان
السيد #نصرالله عن #اليمن: اليمن هو الاضافة النوعية الكبيرة جدا لمحور المقاومة الإنسان تدمع عينه أمام تفاعل اليمن،وأمام ما قاله السيد عبدالملك #الحوثي من استعداده لتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني == دمعتك غاليه يا سيد حسن والله لم ولن ينصفنا غيرك حفظك الله ورفع قدرك وأطال في عمرك https://t.co/r5NlkHP0eY