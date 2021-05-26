أدرعي يعلق على كلمة نصرالله: حبل الكذب كثير قصير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله ملقيا الضوء على استمراره بالسعال خلال الكلمة.

أطل #نصرالله على الشاشات وفي جعبته خطاب النصر الوهمي الذي حققته حماس الشبيه بخطابه من 2006، والأكيد أن سطوره منقولة، لكن السعال لم يترك له حال، ليتحول إلى #خطاب_السعال.. ما بين معركة 2006 في لبنان و 2021 في غزة - خطيئة كبرى في بدايتها ودمار هائل خلالها وشعار نصر مزعوم في نهايتها https://t.co/SrGT5U8zy9

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أطل نصرالله على الشاشات وفي جعبته خطاب النصر الوهمي الذي حققته حماس الشبيه بخطابه من 2006، والأكيد أن سطوره منقولة، لكن السعال لم يترك له حال، ليتحول إلى خطاب السعال.. ما بين معركة 2006 في لبنان و2021 في غزة - خطيئة كبرى في بدايتها ودمار هائل خلالها وشعار نصر مزعوم في نهايتها".

أطل نصرالله وفي جعبته خطاب النصر الوهمي ليتحول إلى خطاب السعال الفعلي.. ما بين معركة 2006 في لبنان و 2021 في غزة - خطيئة كبرى في بدايتها ودمار هائل خلالها وشعار نصر مزعوم في نهايتها. صدق اللي قال: حبل الكذب...كتير قصر.. #خطاب_السعال https://t.co/gzXIxeauIE

وفي تغريدة منفصلة قال أردعي: " أطل نصرالله وفي جعبته خطاب النصر الوهمي ليتحول إلى خطاب السعال الفعلي.. ما بين معركة 2006 في لبنان و2021 في غزة - خطيئة كبرى في بدايتها ودمار هائل خلالها وشعار نصر مزعوم في نهايتها. صدق اللي قال: حبل الكذب...كتير قصر".

وتطرق نصرالله في كلمته إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير قائلا: "كنت من اللحظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق لم يجري ولكن ما كان ينقصني أن أتحدث معكم مباشرة"، وأن المعادلة التي يجب الوصول لها هي معادلة "القدس مقابل حرب إقليمية"، على حد تعبيره.