دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الشرطة العُمانية على أنباء سقوط قتيل بين المواطنان المتجمعين للمطالبات بتوفير وظائف لهم وإعطاء من أنهوا خدمتهم منهم مستحقاتهم، نافية هذه الأخبار التي وصفتها بـ"المغلوطة".

وكتبت الشرطة السلطانيةعبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لا صحة لما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار، وتُهيب شرطة عُمان السلطانية الجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة"، حسب قولها.

لا صحة لما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار، وتُهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة.

وكانت قد شهدت ولايات عُمانية عدة مطالبات من جانب عدد من المواطنين بتوفير وظائف لهم ومنح مستحقات للموظفين الذين تقاعدوا من وظائفهم على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وتجاوبا مع هذه المطالبات، أعلنت الحكومة العُمانية بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، توفير 2000 وظيفة في القطاح الحكومي إلى جانب عدد من الإجراءات على صعيد قانون العمل.