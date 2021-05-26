الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو ليحيى السنوار يتفاخر بطفل يحمل بندقية

دبي، الإمرات العربية المتحدة (CNN) – نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لقائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وهو يحمل طفلا ويعطيه بندقية، مشيرا إلى أن حماس لا تريد السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، خرج من مخبئه ليلتقط الصور".

وأضاف الجيش الإسرائيلي قائلا: "أنظروا إليه يتفاخر بمشهد طفل يحمل البندقية... هل هذه منظمة تريد السلام؟"، حسب قوله.

Hamas’ leader in Gaza, Yahya Sinwar, came out of hiding for a photo op. Watch him proudly display a child holding a firearm. Does this look like an organization that wants peace? https://t.co/omYzV04yR3

وكان قد استهدف الجيش الإسرائيلي منزل السنوار في غزة أثناء التصعيد العسكري الأخير، قبل أن يظهر قائد الحركة في القطاع مرتين بعد وقف إطلاق النار.