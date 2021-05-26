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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو ليحيى السنوار يتفاخر بطفل يحمل بندقية

الشرق الأوسط
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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو ليحيى سنوار يتفاخر بطفل يحمل بندقية
Credit: EMMANUEL DUNAND / Contributor

دبي، الإمرات العربية المتحدة (CNN) – نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لقائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وهو يحمل طفلا ويعطيه بندقية، مشيرا إلى أن حماس لا تريد السلام.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، خرج من مخبئه ليلتقط الصور".

وأضاف الجيش الإسرائيلي قائلا: "أنظروا إليه يتفاخر بمشهد طفل يحمل البندقية... هل هذه منظمة تريد السلام؟"، حسب قوله.

وكان قد استهدف الجيش الإسرائيلي منزل السنوار في غزة أثناء التصعيد العسكري الأخير، قبل أن يظهر قائد الحركة في القطاع مرتين بعد وقف إطلاق النار.

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