السعودية.. وفاة في حادث تصادم بحري مقابل شاطئ "الفناتير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الخميس، عن وقوع حادث تصادم بحري بين قاربين أدى إلى وفاة مقيمة وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، حيث قال: "مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام تلقى بلاغًا من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، يفيد بوقوع حادث تصادم بحري بين قاربين للنزهة، مقابل شاطئ الفناتير، نتج عنه وفاة مقيمة، وعدد من الإصابات الطفيفة نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

ولم تقدم السلطات السعودية تفاصيل إضافية حول طبيعة وأسباب الحادث وعدد المصابين بالتحديد.

وأهاب المتحدث "بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة"، وفقا لما نشرته الوكالة السعودية.

ودعا القريني "ملاك الوسائط البحرية إلى التأكد من جاهزيتها للإبحار وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، والاتصال بهاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع".