دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دار سجال بين الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد والإعلامي اللبناني حسين مرتضى، السبت، حول نتائج الانتخابات الرئاسية السورية التي فاز فيها بشار الأسد بنسبة 95.1%.

وكتب بن مساعد تغريدة، مساء الجمعة، قال فيها: "هل يعقل أن يحصل الرئيس بشار الأسد على 95.1 فقط من الأصوات، وهل يعقل أن يصوت أحد من داخل سوريا لمحمود مرعي وعبدالله سلوم عبد الله.. كل شيء متوقع في ظل الديمقراطية"، حسب قوله.

هل يعقل أن يحصل الرئيس بشار الأسد على 95.1 فقط من الأصوات ، وهل يعقل أن يصوت أحد من داخل سوريا لمحمود مرعي وعبدالله سلوم عبد الله.. كل شيء متوقع في ظل الديمقراطية😇 https://t.co/0BQSDECxGQ

ورد مرتضى على الأمير السعودي قائلا: "فاقد الشيء لا يعطيه، اذا بكل عمر مملكتك لا يوجد شيء اسمه انتخابات، هل يُعقل ان تتحدث انت عن ديمقراطية، من لديه ديمقراطية المنشار لا يمكن ان يتحدث عن انتخابات، العرس في دمشق، وعقول بني سعود تهتز"، على حد تعبيره.

فاقد الشيء لا يعطيه ، اذا بكل عمر مملكتك لا يوجد شيء اسمه انتخابات ، هل يُعقل ان تتحدث انت عن ديمقراطية ، من لديه ديمقراطية المنشار لا يمكن ان يتحدث عن انتخابات ، العرس في دمشق ، وعقول #بني_سعود تهتز @abdulrahman https://t.co/jWEjGJ1Bik

من جانبه، عاد وقال بن مساعد ردا على الإعلامي اللبناني: "لم ندّع أننا دولة ديمقراطية نحن دولة ملكية ثم أنني لا أدري ما أغضبك؟! انا استغربت عدم حصول الرئيس على 100٪من الأصوات. كيف لا وهو الرئيس المسالم المحبوب الذي لم تُرَق قطرة دم واحدة في حكمه وعليه إجماع شعبي كامل في كل الأمة.. أخيرًا: صحيح العُرس في دمشق وكذلك في لبنان أنت العرس!"، حسب قوله.

@HoseinMortada لم ندّع أننا دولة ديمقراطية نحن دولة ملكية ثم أنني لا أدري ما أغضبك؟! انا استغربت عدم حصول الرئيس على 100 ٪من الأصوات. كيف لا وهو الرئيس المسالم المحبوب الذي لم تُرَق قطرة دم واحدة في حكمه وعليه إجماع شعبي كامل في كل الأمة.. أخيرًا :صحيح العُرس في دمشق وكذلك في لبنان أنت العرس!😂

ورد مرتضى على الأمير السعودي قائلا: "أنصحك ان تتابع بعد قليل مشاهد على قناة المسيرة، لو تتركون هذه الشعوب تعيش بسلام، وبدون فكر وهابي وبدون انتحاريين سعوديين، لكن الخير عامر في بلداننا، اما بالنسبة للعُرس ف المزمار اليمني قادم وسيعزف لكم قريبا"، في إشارة إلى قصف الحوثيين من اليمن للأراضي السعودية.

يذكر أن الأسد كان قد فاز بالانتخابات الرئاسية السورية الخميس بنسبة 95.1% في انتخابات تنافس فيها مع مرشحين غير معروفين نسبيا على المستوى الشعبي السوري في الداخل والخارج.