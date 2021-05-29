إحداها عربية.. السعودية تسمح بدخول القادمين إليها من 11 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بدخول القادمين من 11 دولة مع تطبيق ما يُعرف بـ"الحجر المؤسسي" عليهم.

وضمت قائمة الدول التي يُسمح للقادمين منها بالدخول إلى أراضي المملكة كل من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا واليابان والبرتغال وإيرلندا وسويسرا وبريطانيا والسويد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في الوزارة.

وأوضح المصدر أن قرار السماح للقادمين من هذه الدول بدخول الأراضي السعودي جاء بعد دراسة للوضع الوبائي في هذه الدول و"فاعلية السيطرة على الجائحة"، حسب قوله.

وسيطبق "الحجر المؤسسي" على القادمين من هذه الدول وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها في السعودية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الـ1 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي للمملكة.