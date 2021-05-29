حسن روحاني يهنئ بشار الأسد على إعادة "انتخابه" رئيسا لسوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بيانا هنأ فيه نظيره السوري، بشار الأسد، بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال روحاني في البيان: "اتخذ الشعب السوري خطوة مهمة في سبيل تحديد مستقبل وازدهار سوريا عبر مشاركتهم الكبيرة وقرارهم الحاسم".

وكان قد فاز الأسد، البالغ من العمر 55 عاما، بالانتخابات الرئاسية السورية، الخميس، بنسبة تصويت بلغت 95.1%.

وخاض الرئيس السوري الانتخابات، المشكوك بنزاهتها من جانب خبراء ونشطاء ودول اعتبرت هذا الاستحقاق استفتاء زائف، ضد المرشحين محمود مرعي وعبدالله سلوم، وهما رجلا سياسة غير معروفين نسبيا ولا قاعدة شعبية لهما في الداخل أو خارج سوريا.

وترفض الحكومة السورية اتهامها بتنظيم انتخابات غير نزيهة وتؤكد على حقها السيادي بإجراء الاستحقاق الرئاسي دون إشراف من الأمم المتحدة أو دول أخرى.