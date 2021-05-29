دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية إنه لا صحة لما وصفته بـ"شائعات" زعمت تحقيق السلطات مع أحد الأشخاص لتورطه في توريد شحنات غير مطابقة للمواصفات من لقاح فايزر.

وقالت الهيئة، في تعليق لها السبت: "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ينشر عبر قنواتها الرسمية".

ودعت الهيئة إلى "تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرض نفسه للمحاسبة".

وجاء تعليق الهيئة في معرض ردها على تساؤل أحد مستخدمي تويتر عن مدى صحة بيان منسوب لها ذكر أنه يجري التحقيق مع أحد المسؤولين، زاعمًا أنه أحد مؤسسي شركة لتوريد وتوزيع اللقاحات، وأنه متهم بتوريد شحنات "تفتقد إلى الثبوتات الموصى بها، ولا تحقق الشروط المنصوص والمتفق عليها في عقد مع الشركة المصنعة تبلغ قيمته 20 مليون دولار"، حسب البيان المزعوم.