دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، منح رخصة الاستخدام الطارئ لدواء جديد، قالت إنه "فعال" في العلاج من الإصابة فيروس كورونا، وتنتجه شركة غلاسكو سميث كلاين.

وأضافت الصحة الإماراتية أن الإمارات أصبحت الأولى عالميًا في استخدام هذا الدواء، بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على الاستخدام الطارئ له، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) .

وأشارت الوزارة إلى أن الدواء يمكنه في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بنسبة 85% عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

ومنحت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء "Sotrovimab- VIR-7831" الذي يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، وأولئك الذين يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بأعراض "كوفيد - 19" الحادة والدخول إلى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

وقال وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، إن هذا "الانجاز النوعي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في الاستجابة الفعالة للجائحة كنموذج يحتذى عالميًا من خلال استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج".

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، أن "لإمارات عملت بكل عزيمة منذ الأيام الأولى للجائحة على أن تكون جزءاً فاعلا في الجهود العالمية غير المسبوقة للبحث وتطوير اختبارات ولقاحات وأدوية جديدة"، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا.

وقالت العضو المنتدب نائب رئيس شركة غلاسكو سميث كلاين لمنطقة الخليج العربي، جيزيم أكالين: "نعمل في شراكة وثيقة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توفر الأدوية واللقاحات المبتكرة للمرضى الذين يحتاجون إليها، وهي مهمة اكتسبت إلحاحًا جديدًا أثناء الوباء، وذلك في إطار التزام الشركة بتقديم أفضل التطورات العلمية للمرضى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي".