أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت الإمارات واستنكرت استهداف الحوثيين لخميس مشيط في السعودية بطائرات مسيرة مفخخة، الأحد، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم تجاه مثل هذه التصرفات التي تهدد خطوط إمداد الطاقة في العالم.

وقالت وزارة الخرجية والتعاون الدولي في الإمارات إنها تدين وتستنكر ما وصفتها بـ"محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف"، حسب قولها.

وتابعت الخارجية الإماراتية قائلة: "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، على حد تعبيرها.

وطالبت أبوظبي المجتمع الدولي باتخاذ موقف "فوري وحاسم" التي قالت إنها "تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، مشيرة إلى أن استمرارا الهجمات يُمثل "تصعيدا خطيرا" و"دليلا جديدا" على أن الحوثيين يعملون على تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وشددت الإمارات على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في صف واحد ضد التهديدات التي تتعرض لها ودعمها في الإجراءت التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.