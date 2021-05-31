دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الإثنين، عددا من رؤساء الحكومة السابقين في بلاده، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد أن أثيرت شائعات عن احتجازه في إحدى الدول الخليجية.

وكتب الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عقد عصر اليوم لقاء في "بيت الوسط" ضم الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، تم خلاله التداول في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما ما يتعلق منها بمسار ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

عقد عصر اليوم لقاء في "بيت الوسط" ضم الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، تم خلاله التداول في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما ما يتعلق منها بمسار ملف تشكيل الحكومة الجديدة. https://t.co/6V42sVux3d

وفي تغريدة أخرى كان قد نشرها رئيس الحكومة المكلف، قال الحريري إنه: "زار عين التينة وعرض مسار تأليف الحكومة مع الرئيس نبيه بري".

الرئيس سعد الحريري زار عين التينة وعرض مسار تأليف الحكومة مع الرئيس نبيه بري https://t.co/mZYd1bMPqw

وكان قد أثار رئيس الحكومة المكلف الجدل بتغريدة نشرها الأحد وقال فيها: " يسعد صباحكم بالخير . كيفكم اليوم"، على حد تعبيره.

وكانت قد أثيرت شائعات حول احتجاز الحريري في إحدى الدول الخليجية، ليثبت ظهوره الإثنين أنها مجرد شائعات "لا أساس لها".

وحاولت CNN التواصل مع مدير المركز الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف للحصول على تعليق حول الموضوع دون أن تتلقى ردا.

ويسعى الحريري لتشكيل الحكومة وسط خلافات مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصلت إلى حد تبادل الاتهامات علنا بين المسؤولين اللذين يشغلان المنصبين الأعلى في الدولة.

ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية خانقة وضعته على شفى الانهيار وسط فشل الطبقة السياسية بالتوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة.