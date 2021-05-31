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داخلية الكويت تنشر فيديو "اصطدام عمد ورعونة" على الطريق وتعلق

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته الداخلية الكويتية
Credit: @Moi_kuw

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر قيام سيارة بالاصطدام بسيارة أخرى على الطريق بصورة متعمدة.

جاء ذلك في تغريدة للداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت في تعليق على الفيديو: "إحالة مركبة إلى كراج الحجز بسبب رعونة قائدها والإهمال أثناء القيادة".

وفي سياق منفصل، عقبت الداخلية الكويتية، الثلاثاء على تعمد شخص الاصطدام بدورية تابعة لقطاع الأمن العام في الدولة، ناشرة صورة للسيارة بعد ضبطها.

وقالت الداخلية الكويتية حينها في تعليق موضحة: "تمكن رجال الأمن من ضبط قائد المركبة الذي تعمد الاصطدام بدورية تابعة لقطاع الأمن العام محاولا الهرب حيث اتضح انه بحالة غير طبيعية وبعد الاستعلام عنه تبين انه مطلوب لقضية مدنية وتم احالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه".

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