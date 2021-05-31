تداول فيديو "لقطة عفوية" بين عادل الجبير وسفير الإمارات بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو في "لقطة عفوية" بين عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والشيخ نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

لقطة عفوية وجميلة لشيخ #نهيان_بن_سيف_ال_نهيان ومعالي #عادل_الجبير 🇦🇪💜🇸🇦 الله يديم الود 🙏🏻 https://t.co/fy9DGbXqiO

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال الجبير للسفير الإماراتي ولحظة الدخول عبر أحد الأبواب حيث يظهر الجبير مكررا محاولات إدخال الشيخ نهيان قبله لداخل القاعة ورفض الأخير الدخول قبل الجبير.

الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات في السعودية ومعالي عادل الجبير . الله يديم الود والمحبة 🇦🇪🇸🇦 https://t.co/RtIEqlqiRO

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير، الأحد: "استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة".

موقف احترام بين #عادل_الجبير وسفير #الإمارات لدى #السعودية الشيخ نهيان آل نهيان، هكذا علاقات الأخوة والتقدير 🇸🇦 🇦🇪 https://t.co/2RCKecoIL6

وأضافت الوكالة السعودية: "تمنى معاليه للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة"، لافتة إلى أن اللقاء حضره "وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت".